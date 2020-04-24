В Бразилии 21-летнего футболиста убило током во время запуска воздушного змея

Футболист бразильского «Индепендьенте» Кайо Силва трагически погиб от удара током. Случилось это в Сан-Паулу во время запуска воздушного змея, который запутался в линии электропередач, в результате чего 21-летний футболист получил разряд током и погиб на месте. Клуб и болельщики выразили свои искренние соболезнования родственникам погибшего игрока и назвали случившееся «ужасным инцидентом».

Кайо Фелипе Сантос Силва - 21-летний футболист бразильского «Индепендьенте» (клуб четвертого дивизиона чемпионата Бразилии). Кайо играл на позиции левого защитника и за 22 матча отметился шестью забитыми мячами. Силва был мастером штрафных ударов.