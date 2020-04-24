Главврач российской больницы скончался на рабочем месте

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Главврач российской больницы скончался на рабочем месте

Валерий Терехин, занимающий пост главного врача Дрезненской городской больницы, умер после проведенного совещания на своем рабочем месте. Согласно официальной информации, у него не выдержало сердце. Коронавирусом он заражен не был. 

Главврачу было 58 лет. Он ни на что не жаловался, гордился хорошим здоровьем. Единственным признаком недомогания являлось повышенное давление. Персонал и сослуживцы отрицают заражение коронавирусом. 

В понедельник Терехин, как обычно, отправился на обед домой. Вернувшись - провел совещание. Из-за заражения двоих пациентов COVID-19, больницу пришлось закрыть на карантин. А после этого остался работать в своем кабинете. 

Приблизительно в 19:00 за ним прибыл сын, чтобы отвезти отца домой. Зайдя в кабинет, он увидел уже мертвого Валерия Терехина в рабочем кресле. Дежурный врач сразу же предпринял меры по реанимации начальника, но оказалось слишком поздно. Прибывшие на место коллеги из скорой помощи констатировали смерть. Точная причина смерти пока не названа. По предварительным данным, у врача оторвался тромб, случился инфаркт. 

Валерий Иванович родился в Брянской области. В 1983 успешно сдал вступительные экзамены в Куйбышевский медицинский институт. В 1989 году был распределен в ЦРБ и попал в город Орехово-Зуево. До 2002 года трудился врачом-анестезиологом. А затем получил должность главврача Дрезненской городской больницы.

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