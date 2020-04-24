Послушник Троице-Сергиевой Лавры поджег себя, узнав, что заразился коронавирусом

Послушник Троице-Сергиевой Лавры предпринял попытку совершить самоубийство, узнав, что заразился коронавирусом.

Информацию об этом подтвердили в Русской православной церкви (РПЦ).

Telegram-канал «112» сообщает, что послушник проходил лечение в Федеральном центре высоких медтехнологий. Он был госпитализирован еще 16 апреля. Спустя 3 дня после того как подтвердилось, что послушник заразился коронавирусом, он сжег документы и вылез из палаты через окно.

Послушник в ночь с 23 на 24 апреля дошел до больничной церкви, где на крыльце совершил попытку самоубийства.

Пострадавшего вновь госпитализировали. У него обожжено около 90% тела. Врачи пытаются спасти его жизнь. При этом издание Baza пишет, что послушник умер в больнице.