В суворовском училище Твери зарегистрировали вспышку коронавируса

Сегодня, 11:15

0

Image 16+
В суворовском училище Твери зарегистрировали вспышку коронавируса

8 учеников Тверского суворовского училища заразились COVID-19. Об этом указывает источник из Министерства обороны Российской Федерации. 

По предварительным данным, которые были представлены журналистам, курсанты небыли задействованы в репетиции парада, посвященному Дню победы, проводимой в Алабино, Подмосковье. Следует отметить, что как только суворовцы направились в Московскую область, в интернете появилась петиция о немедленном их возвращении. Ее подписало более 4 000 человек. 

Помимо поступивших данных о заражении, предоставлено опровержение того, что учащимся приходилось самим шить маски. Это ложь и глупость, сообщают в Министерстве обороны. Все суворовцы обеспечены достаточным количеством средств защиты.

Руководство ТСВУ сообщает, что все кадеты придерживаются общепринятых норм безопасности во время карантина. Были отменены построения личного состава, соблюдаются дистанции. Руководство училища постоянно поддерживает связь с родственниками учеников. 

Тем не менее, ранее сообщили на сайте училища, что между 51 командой были проведены спортивные соревнования - эстафета. 19 апреля на фотографиях, которые отображают это событие, четко видно, что маски имеются только у офицеров-наставников.

Не забудьте поделиться новостью!

Лента

В Петербурге задержали хулиганов, разрисовавших общежитие консерватории свастикой

24-04-2020, 10:55

В Петербурге полицейские задержали поджигателя двух автомобилей

23-04-2020, 10:01

В Коммунарке умер врач, лечивший больных с коронавирусом

22-04-2020, 14:45

Владелец отеля в Петербурге выстрелил в глаз своего администратора

22-04-2020, 11:10

5-летняя девочка погибла от редкого осложнения коронавируса

21-04-2020, 18:41

В Якутии при попытке бегства из обсерватора погиб мужчина

21-04-2020, 16:04

В Петербурге задержали группу менявших внешность автоугонщиков

21-04-2020, 11:37

В Краснодарской больнице 73-летний пенсионер задушил соседа по палате

20-04-2020, 19:25

На Урале больной коронавирусом мужчина порезал ножом полицейского

20-04-2020, 16:48

В ЯНАО брат поссорился с 19-летней сестрой и сжег ее заживо

20-04-2020, 16:15

В Шарлыке совершено разбойное нападение из-за мобильного телефона

20-04-2020, 11:48

Трупы диких и домашних животных обнаружила жительница Якутска на Зеленом лугу

19-04-2020, 07:46

В Ленобласти 10-летний ребенок избил молотком пенсионерку и ограбил ее

17-04-2020, 20:50

В Рязани у двух женщин с подозрением на коронавирус родились здоровые детки

17-04-2020, 17:59

В Крыму нарушительница режима самоизоляции избила палкой полицейского

17-04-2020, 15:58

За взятку в Санкт-Петербурге задержан командир первого батальона ГИБДД

17-04-2020, 12:16

Во Всеволожске третьеклассник избил хозяйку квартиры молотком

15-04-2020, 15:56

В Казахстане из желудка осужденного извлекли почти килограмм саморезов

15-04-2020, 14:55

В больнице в Коммунарке умер российский физик-ядерщик Данила Тлисов

14-04-2020, 18:30

Актер из фильма «Высокий блондин в черном ботинке» умер от коронавируса

13-04-2020, 16:06

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров