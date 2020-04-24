В суворовском училище Твери зарегистрировали вспышку коронавируса

8 учеников Тверского суворовского училища заразились COVID-19. Об этом указывает источник из Министерства обороны Российской Федерации.

По предварительным данным, которые были представлены журналистам, курсанты небыли задействованы в репетиции парада, посвященному Дню победы, проводимой в Алабино, Подмосковье. Следует отметить, что как только суворовцы направились в Московскую область, в интернете появилась петиция о немедленном их возвращении. Ее подписало более 4 000 человек.

Помимо поступивших данных о заражении, предоставлено опровержение того, что учащимся приходилось самим шить маски. Это ложь и глупость, сообщают в Министерстве обороны. Все суворовцы обеспечены достаточным количеством средств защиты.

Руководство ТСВУ сообщает, что все кадеты придерживаются общепринятых норм безопасности во время карантина. Были отменены построения личного состава, соблюдаются дистанции. Руководство училища постоянно поддерживает связь с родственниками учеников.

Тем не менее, ранее сообщили на сайте училища, что между 51 командой были проведены спортивные соревнования - эстафета. 19 апреля на фотографиях, которые отображают это событие, четко видно, что маски имеются только у офицеров-наставников.