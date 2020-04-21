В Петербурге полицейские задержали поджигателя двух автомобилей

В Петербурге полицейские задержали 41-летнего мужчину, которого небезосновательно подозревают в поджоге автомобилей на территории Красносельского района города. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области. Преступление было совершено 17 апреля. В полицию в 01.30 ночи поступил звонок о том, что близ дома №?54 по Красносельскому шоссе пылают две иномарки. Выяснилось, что горели Mazda 6 и Chevrolet Aveo. Машины принадлежали местным жителям. Владельцы на момент поджога находились дома.

Полицейские, расследуя происшествие, решили просмотреть камеры наблюдения. Вот тогда они и убедились в том, что машины были подожжены специально. Попал в поле зрения и сам поджигатель - он ездил по городу на автомобиле BMW. Последний и помог выйти на след подозреваемого.

В отношении 41-летнего мужчины возбуждено уголовное дело. Мотив, которым он руководствовался при поджоге, неизвестен - его еще предстоит выяснить.