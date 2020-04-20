В Коммунарке умер врач, лечивший больных с коронавирусом

В медцентре в Коммунарке умер врач, работавший с коронавирусными больными - заведующий урологическим отделением госпиталя для ветеранов войн №3 Максим Старинский. Об этом сообщает газета «Московский комсомолец».

По информации издания, с высокой температурой медик слег 10 апреля, а уже 20-ого числа его коллеги констатировали смерть.

В день, когда у него проявилось заболевание, он целый день занимался больными с COVID-19, причем, в специальном защитном костюме.

Несколько дней с высокой температурой пробыл дома. Кроме лихорадки у него появился кашель, слабость и тошнота. Уже 15 апреля Старинский все же начал подозревать, что его поразил коронавирус. Он вызвал скорую, его доставили в госпиталь, где он работал. Недавно, к слову, медучреждение было переоборудовано для приема коронавирусных больных.

В госпитале он пробыл два дня. Симптомы нарастали, поэтому коллеги запросили перевод в Коммунарку. Там врача подсоединили к аппарату ИВЛ, но 20 апреля медик скончался.

У всей семьи погибшего врача возьмут мазки на коронавирус - у жены, а также у двух детей, 17 и 23 лет.

Отец погибшего — заслуженный врач Валерий Владимирович Старинский, замгендиректора по науке НМИЦ радиологии Минздрава России, главный внештатный онколог Центрального федерального округа РФ. Он проживал с сыном на одном этаже, но в разных квартирах, и постоянно не общался.