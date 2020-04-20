Владелец отеля в Петербурге выстрелил в глаз своего администратора

Во вторник, 21 апреля, из Апраксиного двора в Петербурге в тяжелом состоянии госпитализировали девушку-администратора. АН «Оперативное прикрытие» сообщает, что около 18:00 в скорую помощь поступил звонок. Прибыв на место инцидента, медики увидели, что ранение в глаз получила 18-летняя петербурженка, которая работала администратором отеля для мигрантов. Ее госпитализировали с черепно-мозговой травмой. У пострадавшей разрушен левый глаз.

По подозрению задержан 36-летний собственник хостела, уроженец Азербайджана. На мужчину уже составлены административные протоколы за мелкое хулиганство и отказ от освидетельствования на алкогольное иди наркотическое опьянение. У задержанного в ходе обыска изъяли пистолет «Оса», карабин «Ланкастер», помповое ружье «Байкал», газовый револьвер, 113 патронов к нему, 40 патронов к автомату Калашникова, 12 патронов к помповому ружью.

По факту произошедшего проводится проверка. В ближайшее время будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.