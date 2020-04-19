В Якутии при попытке бегства из обсерватора погиб мужчина

В Якутии при совершении попытки побега из обсерватора погиб мужчина, у которого подозревали коронавирус. Происшествие произошло в Вилюйске.

Глава Вилюйского района Сергей Винокуров в своем Instagram сообщил подробности. 52-летний мужчина намеревался выбраться на улицу через окно помещения на третьем этаже. В конечном итоге он не смог удержаться - сорвался вниз, отмечает АиФ. Падение оказалось фатальным.

Подчеркивается, что это уже не первая попытка мужчины сбежать из обсерватора. Его туда поместили по причине того, что он контактировал с зараженной женщиной. У самого мужчины тесты на COVID-19 показывали отрицательный результат. Сегодня, 21 апреля, его должны были отпустить домой.

По последней информации, в Якутии зафиксировано 116 случаев коронавируса, три из которых - в Вилюйском районе.