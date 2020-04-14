На Урале больной коронавирусом мужчина порезал ножом полицейского

Во время госпитализации больного коронавирусом, сотрудник полиции отдела №4 в Екатеринбурге получил ножевое ранение. Об этом рассказал глава пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Все произошло днем, 18 апреля, в доме по улице Волгоградская Ленинского района. Участковый оказывал помощь сотрудникам Роспотребнадзора в госпитализации местного мужчины с подтвержденным диагнозом COVID-19, которого уже ждала скорая помощь.

«На законные требования проследовать в инфекционный бокс клинической больницы №40 гражданин среагировал крайне неадекватно, не желая ехать в клинику», — рассказал Горелых.

Далее он продолжил, что мужчина набросился на полицейского, предварительно схватив нож, и пытался его порезать. Участковый сумел защититься, но все же он получил ножевое ранение предплечья. Было принято решение вызвать подкрепление, и дебошир был задержан.

Нападавшему грозит до 5 лет лишения свободы по статье 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти», хотя статья предвидит и более мягкое наказание.