В ЯНАО брат поссорился с 19-летней сестрой и сжег ее заживо

Сегодня, 16:15

Ольга Громова

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В ЯНАО брат поссорился с 19-летней сестрой и сжег ее заживо

Вопиющее преступление было совершено в минувшую субботу на территории Ямало-Ненецкого автономного округа. Там брат из-за небольшой размолвки жестоко расправился со своей родной сестрой: сжег ее заживо, сообщает МК.

Трагедия произошла в городе Тарко-Сале. По информации управления СКР по ЯНАО, в минувшую субботу местный житель и его 19-летняя сестра вместе проводили время за распитием спиртных напитков. Во время застолья они поссорились. Разозлившись на родную сестру, мужчина схватил канистру с бензином и облил девушку. После этого он встал рядом с ней и закурил сигарету. Этого было достаточно для того, чтобы одежда девушки вспыхнула.

Пострадавшая получила сильнейшие ожоги. Фактически, сгорела заживо, так как скончалась на месте происшествия.

Подозреваемый уже задержан. В его отношении правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

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