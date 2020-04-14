В Шарлыке совершено разбойное нападение из-за мобильного телефона

УМВД России по Оренбургской области сообщает, что в Шарлыке, средь белого дня, в магазине сотовой связи было совершено разбойное нападение. Злоумышленник, угрожая продавцу пистолетом, потребовал мобильный телефон, чехол к нему и защитное стекло. Получив желаемое, преступник скрылся с места преступления. Сумма ущерба составляет более 15 тысяч рублей.

О данном происшествии заявил 21-летний продавец магазина, который сразу же обратился в отделение полиции по Шарлыкскому району. Пострадавший заявил, что все зафиксировала камера видеонаблюдения магазина. Оперативники принялись за поиски по «горячим» следам. Злоумышленник вскоре был пойман. Им оказался 49-летний местный житель. Возбуждено уголовное дело. За свое желание быть на связи, преступник может лишится до 10 лет свободы.