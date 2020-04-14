Трупы диких и домашних животных обнаружила жительница Якутска на Зеленом лугу

По данным телеканала «Якутия 24», жительница Якутска обнаружила на територии 203 микрорайона и Зеленого луга несколько трупов оленей, косуль и домашних животных.

Как сообщили в Министерстве экологии республики, животные в холода идут ближе к городам в поисках пищи, так как самостоятельно добывать ее им уже становится трудно. Происходит естественный отбор — выживают сильнейшие, способные произвести потомство. Со слов экспертов, массовой гибели животных не наблюдалось.

По поводу трупов домашних животных материалы для проверки будут переданы в Россельхознадзор и Росприроднадзор по Якутии.