В Ленобласти 10-летний ребенок избил молотком пенсионерку и ограбил ее

Сегодня, 20:50

Ольга Громова

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В Ленобласти 10-летний ребенок избил молотком пенсионерку и ограбил ее

Во Всеволжске Ленинградской области следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство пенсионерки. Преступление было совершено на этой неделе, 14 апреля. Личность нападавшего уже установили - это 10-летний ребенок. Свою жертву он избил молотком и ограбил ее.

По информации ТАСС, которое ссылается на региональное управление СК РФ, уголовное дело возбуждено по факту, а не в отношении несовершеннолетнего.

«Могу лишь прокомментировать, что возбуждено уголовное дело по факту, [статья] - покушение на убийство», - сообщили в Следкоме.

Ранее Всеволжск сотрясло жуткое преступление. Незнакомец с молотком напал на старушку, избил ее и завладел банковской картой. Издание 47news сообщает, что молотком ученик третьего класса орудовал, потому что пенсионерка не захотела назвать ПИН-код карты.

Женщину спасали медики, а правоохранители быстро вышли на след злоумышленника. Им оказался 10-летний мальчик.

За содеянное он вряд ли ответит, так как, согласно уголовному кодексу, ответственность по статье 30, статье 105 УК РФ (Покушение на убийство) наступает лишь с 14 лет.

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