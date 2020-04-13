В Казахстане из желудка осужденного извлекли почти килограмм саморезов

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В Казахстане из желудка осужденного извлекли почти килограмм саморезов

В казахстанском городе Кокшетау врачи одной из клиник провели необычную операцию 35-летнему мужчине, который попал в лечебницу из мест не столь отдаленных. Отбывающий срок мужчина в декабре 2019 года проглотил почти килограмм металлических изделий с целью членовредительства. В число проглоченного входили примерно 80 саморезов, магнит, металлические щипчики и 2 десятка небольших гвоздей общей массой свыше 800 грамм. 

Мужчина вскоре начал жаловаться на боль в желудке, стал неуклонно терять вес. В больницу он попал 1 апреля, тогда же, после рентгеновского обследования брюшной полости, состоялась операция. Медики сообщают, что столь опасная пища не принесла пациенту особого вреда, во всяком случае признаков эрозии желудка не было обнаружено. Сама операция длилась примерно час, причем главную сложность у медиков вызвал магнит, который удерживал другие проглоченные металлические предметы и мешал врачам их вынимать поодиночке.

После операции мужчина чувствовал себя удовлетворительно и быстро пошел на поправку. Спустя несколько дней пациент выздоровел и был отправлен далее отбывать свое наказание в исправительное учреждение.

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