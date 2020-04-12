В больнице в Коммунарке умер российский физик-ядерщик Данила Тлисов

В больнице в Коммунарке скончался перспективный российский физик, научный сотрудник Лаборатории моделирования физических процессов Института ядерных исследований Российской академии наук (ИЯИ РАН), кандидат физико-математических наук Данила Тлисов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на завотдела физики высоких энергий ИЯИ РАН Юрия Куденко. По его словам, у физика-ядерщика был диагностирован коронавирус.
В больницу в Коммунарке он поступил 4 апреля. Плохо ему стало после того, как ученый вернулся из-за границы. Из ЦЕРНа он прилетел 22 марта и находился на жестком карантине. Впоследствии ученый почувствовал себя очень плохо и его увезли в больницу. При этом первые два теста были отрицательными, говорится в сообщении дирекции института.
Данила Тлисов был молодым физиком-ядерщиком. На свет он появился в 1983 году. Коллеги считали его перспективным ученым и специалистом, который внес большой вклад в работу коллабораций CMS и NA64 в ЦЕРНе.
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