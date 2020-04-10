Актер из фильма «Высокий блондин в черном ботинке» умер от коронавируса

Сегодня, 16:06

Ольга Громова

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Актер из фильма «Высокий блондин в черном ботинке» умер от коронавируса

Известный французский актер Морис Барье, который снимался во многих культовых фильмах с такими звездами первой величины, как Ален Делон, Пьер Ришар и Жан-Поль Бельмондо, умер от коронавируса. Об этом сообщает Le Figaro. Актер был в зоне риска в силу возраста - ему было 87 лет.

Морис Барье известен российским зрителям по таким картинам, как «Высокий блондин в черном ботинке», «Папаши» и «Беглецы».

Всего во Франции от коронавирусного заболевания скончались 14 393 человек. Эпицентром пандемии продолжает оставаться штат Нью-Йорк, что в США. В самом городе жертв коронавируса уже больше, чем погибших в шести предыдущих войнах. Погибших, в основном из бедных кварталов, там уже начали хоронить в братских могилах.

Напомним, что коронавирус не смотрит на статус, социальное положение и банковский счет. Он поразил уже многих знаменитостей, в том числе отечественных. Так, в московской больнице лечение проходит Лев Лещенко. Также стало известно о том, что положительный тест на коронавирус и у Стаса Михайлова.

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