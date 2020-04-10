У офиса Сбербанка в Архангельске прогремел взрыв: сгорели машины инкассаторов

Около половины пятого утра воскресенья, 12 апреля, жителей Архангельска разбудил сильный взрыв. Сразу два мощных хлопка донеслись из двора административного здания Сбербанка на улице Свободы, 26. Ударной волной были выбиты стекла в соседних строениях, а потом вспыхнул пожар, в результате которого сгорели машины инкассаторов.

По информации пресс-службы регионального управления МЧС, виновником стал водитель «Газели», который решил переночевать прямо в салоне машины. Под утро он замерз и решил прогреть фургон. Мужчина завел двигатель, чем спровоцировал возгорание топливной системы с последующим взрывом газобаллонного оборудования, которым было оборудовано транспортное средство.

В результате «Газель» оказалась объята пламенем. С нее огонь перескочил на инкассаторские автомобили Ford Transit и легковой Toyota Camry.

Водитель фургона получил серьезные повреждения и был госпитализирован.