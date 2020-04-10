У офиса Сбербанка в Архангельске прогремел взрыв: сгорели машины инкассаторов

Сегодня, 16:56

Ольга Громова

0

Image 16+
У офиса Сбербанка в Архангельске прогремел взрыв: сгорели машины инкассаторов

Около половины пятого утра воскресенья, 12 апреля, жителей Архангельска разбудил сильный взрыв. Сразу два мощных хлопка донеслись из двора административного здания Сбербанка на улице Свободы, 26. Ударной волной были выбиты стекла в соседних строениях, а потом вспыхнул пожар, в результате которого сгорели машины инкассаторов.

По информации пресс-службы регионального управления МЧС, виновником стал водитель «Газели», который решил переночевать прямо в салоне машины. Под утро он замерз и решил прогреть фургон. Мужчина завел двигатель, чем спровоцировал возгорание топливной системы с последующим взрывом газобаллонного оборудования, которым было оборудовано транспортное средство.

В результате «Газель» оказалась объята пламенем. С нее огонь перескочил на инкассаторские автомобили Ford Transit и легковой Toyota Camry.

Водитель фургона получил серьезные повреждения и был госпитализирован.

Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Найдено тело 8-летнего правнука Роберта Кеннеди

10-04-2020, 07:47

В Удмуртии пьяный отец вызвал врача и пытался душить полицейского

9-04-2020, 18:39

За избиение жены мужчине из Магадана светит 10 лет

9-04-2020, 15:43

В Кронштадте дети нашли человеческие останки

9-04-2020, 13:24

В Красноярске два пациента с COVID-19 в тяжелом состоянии

9-04-2020, 12:56

В Калмыкии мужчина ударил ногой полицейского

9-04-2020, 12:27

Никас Сафронов угодил в аварию в Москве

9-04-2020, 08:33

В Запорожье молодые мошенники обворовали 90-летних пенсионеров

9-04-2020, 08:14

Детский дом на Алтае снова в центре скандала: воспитанники сожительствуют и хамят воспитателям

8-04-2020, 22:19

Мужчина пытался поджечь церковь в Петербурге

8-04-2020, 19:04

В Иваново дед пытался дать взятку, чтобы отмазать внука-развратителя малолетних

8-04-2020, 17:37

В Воронежской области в ДТП погибли 5 человек

8-04-2020, 16:33

Биологи: вирусы могут управлять обменом веществ своих жертв

8-04-2020, 16:18

В Москве в очереди за масками избили 81-летнего историка

8-04-2020, 15:58

В Ростове молодая мама погибла, выпав из окна на седьмом этаже

8-04-2020, 14:42

В России мошенники используют пандемию для кражи денег с карт

8-04-2020, 07:33

В Кирове сотрудники ДПС стреляли по автомобилю пьяного нарушителя

6-04-2020, 19:06

В Москве служащая ФСБ скончалась от эпилептического припадка после обыска

6-04-2020, 17:44

В карантинном общежитии в Астрахани обнаружили тело мужчины

6-04-2020, 17:41

Прокуроров в Минске задержали за наркотики

6-04-2020, 14:58

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров