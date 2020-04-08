Найдено тело 8-летнего правнука Роберта Кеннеди

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Найдено тело 8-летнего правнука Роберта Кеннеди
Погружение под воду

Завершились поиски тел в Чесапикском заливе у побережья Мэриленда. Водолазам удалось отыскать тело 8-летнего мальчик, приходившегося правнуком сенатору Роберту Кенннеди.

Сама трагедия произошла 2 апреля в городе Шейди Сайд. Гидеон Джозеф Кеннеди Маккин играл на берегу со своей мамой Мейв Кеннеди Таунсенд Маккин. Мальчик выронил мячик, который упал в воду. Женщина решила догнать игрушку, для чего они с сыном забрались на пришвартованное каноэ. Однако порывы ветра относили упавший мячик все дальше, догнать его не удавалось. Попытка вернуться на берег не увенчалась успехом из-за сильного встречного течения. Беду дополнил сильный порыв ветра, который перевернул утлое суденышко. Выплыть не удалось никому. Во вторник удалось обнаружить тело Мейв, но сына поблизости найти не удавалось. Обнаруженное тело Гидеона нашлось на расстоянии 610 м от матери, глубина в этом месте составляет 7,6 м.

Вообще, с момента роковых выстрелов в президента Джона Кеннеди создается впечатление, что над этим семейством нависло какое-то проклятие. Перечислить досрочно ушедших из жизни членов клана сможет разве что какой-то родственник, поскольку наркотики и несчастные случаи снимают урожайные жатвы.

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