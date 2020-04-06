В Свердловской области многодетная семья спряталась от коронавируса в лесу

Региональное управление МВД Свердловской области сообщило о многодетной семье, которая скрывалась от коронавируса в лесу.

Разыскивать мужа, жену и троих детей полицейские начали после того, как в полицию обратилась сестра главы семейства. Она сообщила, что брат с женой и детьми 2010, 2012 и 2016 годов рождения сутки назад ушел в лес и не вернулся, предает РИА Новости .

Полицейским удалось быстро их разыскать.

Как сообщил мужчина, он решил вместе с супругой и детьми спасаться в лесу от коронавируса. С собой в лес они взяли продукты на первое время и телефон. В дальнейшем, в зависимости от ситуации, мужчина планировал возвращаться в поселок и пополнять запасы еды.

Хотя первую ночь в лесу многодетная семья провела под открытым небом, серьезных проблем со здоровьем ни у взрослых, ни у детей не возникло. Осмотр детей показал, что они в удовлетворительном состоянии, но на теле одного из них нашли клеща.

В полиции сообщили, что дети пока помещены в центр социальной помощи. В отношении родителей составлен протокол о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию.