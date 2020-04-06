В Свердловской области многодетная семья спряталась от коронавируса в лесу

Сегодня, 20:17

Анна Лисова

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В Свердловской области многодетная семья спряталась от коронавируса в лесу

Региональное управление МВД Свердловской области сообщило о многодетной семье, которая скрывалась от коронавируса в лесу. 

Разыскивать мужа, жену и троих детей полицейские начали после того, как в полицию обратилась сестра главы семейства. Она сообщила, что брат с женой и детьми 2010, 2012 и 2016 годов рождения сутки назад ушел в лес и не вернулся, предает РИА Новости

Полицейским удалось быстро их разыскать. 

Как сообщил мужчина, он решил вместе с супругой и детьми спасаться в лесу от коронавируса. С собой в лес они взяли продукты на первое время и телефон. В дальнейшем, в зависимости от ситуации, мужчина планировал возвращаться в поселок и пополнять запасы еды. 

Хотя первую ночь в лесу многодетная семья провела под открытым небом, серьезных проблем со здоровьем  ни у взрослых, ни у детей не возникло. Осмотр детей показал, что они в удовлетворительном состоянии, но на теле одного из них нашли клеща. 

В полиции сообщили, что дети пока помещены в центр социальной помощи. В отношении родителей составлен протокол о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию.

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