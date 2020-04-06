В Воронежской области в ДТП погибли 5 человек

После ДТП, которое случилось в населённом пункте Бутурлиновка, следователи полиции возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ - нарушение Правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц. Информация получена от официального источника в пресс-службе прокуратуры в Воронежской области.

Хотя дело возбуждено только сегодня - 8 апреля, трагедия случилась накануне вечером. В результате халатного поведения на проезжей части по улице Совхозная лоб в лоб столкнулись две машины.

За рулём Жигули "семёрки" был 33-летний сотрудник полиции. Он выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Лада "приора". За рулём второго транспортного средства был молодой человек 22-х лет. В салоне Жигулей находилось 3 пассажира. После столкновения не выжил никто. Чуть позже, этим же вечером, водитель "приоры" скончался в местной больнице.

Как сообщает представитель ГУ МВД по Воронежской области, на момент аварии их сотрудник находился в отпуске. По факту происшествия начато служебное расследование.