Биологи: вирусы могут управлять обменом веществ своих жертв

Сегодня, 16:18

Юлия Родина

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Биологи: вирусы могут управлять обменом веществ своих жертв

Учёные-биологи из США открыли новый вирус, который размножается в клетках водорослей и берет под контроль все обменные процессы внутри них. Об этом открытии сообщает Фрэнк Эйлуорд, доцент Политехнического университета штата Вирджиния.

По словам учёного, за последние несколько лет открыли много гигантских вирусов. В то же время их длина и сложность ДНК не уступают генам живых организмов.

В геномах ряда вирусов учёные обнаружили полноценные цепочки ДНК, которые отвечают за важные процессы обмена веществ, в том числе за расщепление глюкозы, уточнил Эйлуорд. Он считает, что на основании открытия можно сделать вывод, что гигантские вирусы проникают в организм не только с целью размножения, а и полностью контролируют его.

Напомним, ранее учёные из Соединённых Штатов Америки объявили об успешном тестировании прототипа вакцины от коронавируса. Исследование проводили специалисты из Медицинской школы Университета Питсбурга. Препарат размещали на микроигольном пластыре, который помещается на кончик пальца. Вакцина из вирусного антигена попадает в организм через четыре сотни миниатюрных игл, которые сразу после использования растворяются.

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