В Ростове молодая мама погибла, выпав из окна на седьмом этаже

В Ростове женщина выпала из окна квартиры на 7-ом этаже и разбилась насмерть. Трагедия случилась в одном из многоэтажных домов в Октябрьском районе.

По данным официального источника, 30-летняя Мария Б. отдыхала дома со своим другом 4 апреля. В один из моментов она оказалась у открытого окна и выпала.

Согласно показаниям друга, они вместе принимали неизвестные вещества. У женщины остался сын-подросток.

Полицию вызвал знакомый погибшей. На данный момент проводится разбирательство причин трагедии. Прибывшие на место медики констатировали смерть.