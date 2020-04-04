В Татарстане директор интерната обворовала подопечных на 600000 рублей

Сегодня, 18:52

Сергей Кузнецов

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В Татарстане директор интерната обворовала подопечных на 600000 рублей

В МВД расследовали уголовное дело в отношении экс-директора интерната в Лаишевском районе Татарстана. Директор обвиняется в мошенничестве, выявленном управлением экономической безопасности МВД в Республике Татарстан.

По мнению следователей, директор интерната сумела присвоить около 600000 рублей, в основном путем фиктивного трудоустройства в интернат своих знакомых. Только этим путем директор получила более 200000 руб, кроме того, еще около 90000 она присвоила, приписывая себе учебную нагрузку, на самом деле не выполняя никаких должностных обязанностей по учёбе подопечных. Еще одна статья ущерба состоит в том, что директор заключала фиктивные договоры на поставку товаров для интерната, и на ремонт его здания. После перечисления средств на счета подсудимой, она забирала их обратно наличными, сообщает "Бизнес-Онлайн". Нехитрые схемы привлекли внимание МВД, и в школу-интернат для детей с ограниченными возможностями явились следователи. Оказалось, что директор ранее уже привлекалась к уголовной ответственности.

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Татарстан мошенничество интернат

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