В Петербурге два дня гонялись за «коронавирусным» автомобилем

Сегодня, 18:11

Александр Зуев

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В Петербурге два дня гонялись за «коронавирусным» автомобилем

Полицейские Петербурга два дня гонялись за автомобилем Lada Vesta серого цвета. По их данным, владелица машина недавно прибыла с Кубы и нарушает самоизоляцию. На самом деле 34-летняя автоледи находится в глухой деревне под Лугой.

В городе никто из знакомых женщину не видел, но ее машина регулярно попадает под камеры «Безопасного города». На пультах дежурных частей загорается тревожная лампочка и раздается команда: найти и задержать. Дежурные части бросают все силы на поимку нарушительницы.

Как оказалось, пока владелица находится в глуши, ее машиной пользуется бывший муж ее сестры. Также выяснилось, что  девушка, которая официально числится в списке потенциальных носителей коронавируса, работает в полиции и в ее отделении знают, что она коротает дни в загородном доме, пишет Фонтанка.Ру.

Отметим, что сейчас в самоизоляции находятся 10 тысяч жителей Петербурга, вернувшихся из-за рубежа. Каждый пассажир прибывшего в Северную столицу рейса обязан две недели просидеть в обсерваторе. Их контролируют Роспотребнадзор и полиция. Порой система слежения дает сбой и горожан разыскивают не там, где они находятся. Добавим, что в России выявлены уже 3548 случаев коронавируса, из них в Петербурге — 147.

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