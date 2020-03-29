В Новосибирске в ДТП погиб тележурналист Антон Лучанский

В понедельник, 30 марта, в Новосибирске на трамвайной остановке трагически погиб известный тележурналист Антон Лучанский.

Лучанский выше из трамвая, который остановился на улице Богдана Хмельницкого. И в этот момент его сбил автомобиль Mercedes Benz E-200. Сразу же были вызваны на место ДТП медики, но они не смогли спасти жизнь 45-летнего журналиста. Он скончался в автомобиле скорой помощи, сообщает Вести Новосибирск .

Обстоятельства и причины ДТП сейчас выясняются правоохранительными органами. Сообщается, что за рулем легковушки, которая сбила Лучанского, находился 27-летний мужчина. Автомобиль ехал по улице Богдана Хмельницкого со стороны улицы Танковой в сторону улицы Учительской.

Антон Лучанский работал корреспондентом на ГТРК Новосибирск. В редакции, комментируя трагическую сметь коллеги, отмечают, что он всегда был искренен в своих суждениях.

«Он очень близко к сердцу принимал все, что происходило вокруг. И не стеснялся своих переживаний, оценивая изменения в облике Новосибирска. Всегда вставал на защиту города, как журналист, как человек. Искренний, образованный, ироничный, интеллигентный. Его уважали и любили в редакции», - подчеркнули коллеги погибшего журналиста.

Лучанский неоднократно становился победителем различных всероссийских и международных конкурсов. Он работал над фильмом «Правдивая история людей», который стал в 2019 году финалистом ТЭФИ.

У Антона Лучанского остались жена и дочь.