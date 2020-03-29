В Новосибирске в ДТП погиб тележурналист Антон Лучанский

Сегодня, 14:24

Анна Лисова

0

Image 16+
В Новосибирске в ДТП погиб тележурналист Антон Лучанский

В понедельник, 30 марта, в Новосибирске на трамвайной остановке трагически погиб известный тележурналист Антон Лучанский.

Лучанский выше из трамвая, который остановился на улице Богдана Хмельницкого. И в этот момент его сбил автомобиль Mercedes Benz E-200. Сразу же были вызваны на место ДТП медики, но они не смогли спасти жизнь 45-летнего журналиста. Он скончался в автомобиле скорой помощи, сообщает Вести Новосибирск.

Обстоятельства и причины ДТП сейчас выясняются правоохранительными органами. Сообщается, что за рулем легковушки, которая сбила Лучанского, находился 27-летний мужчина. Автомобиль ехал по улице Богдана Хмельницкого со стороны улицы Танковой в сторону улицы Учительской.

Антон Лучанский работал корреспондентом на ГТРК Новосибирск. В редакции, комментируя трагическую сметь коллеги, отмечают, что он всегда был искренен в своих суждениях.

«Он очень близко к сердцу принимал все, что происходило вокруг. И не стеснялся своих переживаний, оценивая изменения в облике Новосибирска. Всегда вставал на защиту города, как журналист, как человек. Искренний, образованный, ироничный, интеллигентный. Его уважали и любили в редакции», - подчеркнули коллеги погибшего журналиста. 

Лучанский неоднократно становился победителем различных всероссийских и международных конкурсов. Он работал над фильмом «Правдивая история людей», который стал в 2019 году финалистом ТЭФИ.

У Антона Лучанского остались жена и дочь. 

Не забудьте поделиться новостью!

Лента

В Рязанской области брат пытался убить сестру куском рельса

Вчера, 14:08

Петербурженка отдала интернет-мошеннику 230 тысяч рублей в счет «долга» брата

Вчера, 12:32

На Кубани активизировались мошенники, пытающиеся проникнуть в жилища пожилых граждан

29-03-2020, 23:27

Следком проверит рассказавшую в Instagram о нарушении карантина россиянку

29-03-2020, 22:53

В Петербурге безработный сломал нос прохожей и отобрал бутылку водки

29-03-2020, 14:31

В Башкирии на рынке зараженный коронавирусом мужчина продавал мясо

28-03-2020, 19:23

В больнице в Коммунарке умерла госпитализированная с коронавирусом профессор-эпидемиолог

28-03-2020, 12:47

Житель Апатитов, вернувшийся с Кубы, продолжает лечение от коронавируса, отрицательной динамики нет

28-03-2020, 02:05

Парень в Забайкалье убил 14-летнюю девушку из охотничьего ружья

27-03-2020, 21:47

Жительницу Ростова оштрафовали за несоблюдение самоизоляции

27-03-2020, 21:08

В Орске выявлен еще один потенциальный переносчик коронавируса

27-03-2020, 17:49

В Москве умер третий пациент с коронавирусом

27-03-2020, 13:10

На Алтае преступник угнал автомобиль со спящим хозяином внутри

27-03-2020, 11:46

В Петербурге подросток соврал о неизвестных в масках, которые сожгли ему лицо

27-03-2020, 01:43

В детском саду в Петербурге умерла трехлетняя девочка

26-03-2020, 21:11

В аквапарке Благовещенска руку ребенка засосало в трубу

26-03-2020, 17:30

Жесткое ДТП произошло на алтайской трассе

26-03-2020, 14:32

В Шереметьево потеряли золотые слитки на 58 миллионов рублей

26-03-2020, 14:23

19-летняя британка покончила с собой, испугавшись карантина

25-03-2020, 22:36

Татьяна Навка рассказала о панике в США в связи с коронавирусом

25-03-2020, 21:54

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров