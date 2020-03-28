Петербурженка отдала интернет-мошеннику 230 тысяч рублей в счет «долга» брата

Сегодня, 12:32

Ольга Громова

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Петербурженка отдала интернет-мошеннику 230 тысяч рублей в счет «долга» брата

В Петербурге интернет-аферист «развел» на 230 тысяч рублей доверчивую 40-летнюю горожанку. По подозрению в мошенничестве полицейские задержали гражданина Азербайджана.

Как сообщает Neva.Today, к стражам порядка за помощью обратилась жительница Красносельского района. Она поведала, что две недели назад через Интернет на нее вышел мужчина по имени Илья, представившись представителем микрофинансовой компании. 

Он заверил женщину, что ее брат оформил кредит и не рассчитался. На нем якобы числился долг. Петербурженка решила погасить его и передала мужчине 230 тысяч рублей. А позже она узнала от брата, что тот никакого кредита не оформлял, а ее просто «развели».

В полиции вычислили мошенника. По подозрению в совершении преступления задержан 26-летний гражданин Азербайджана.

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