Следком проверит рассказавшую в Instagram о нарушении карантина россиянку

Управление Следственного комитета России по Свердловской области проверит женщину, которая на своей страничке в Instagram рассказала, как нарушала правила самоизоляции, пишет издание Что происходит.

Жительница города Алапаевска недавно вернулась из-за границы - отдыхала в Таиланде. После возвращения на Родину ее, как и всех, кто возвращался в страну, обязали соблюдать двухнедельный карантин.

Однако дама в социальной сети написала, что не намерена проходить медобследование в режиме карантина на предмет возможного заражения COVID-19.

Более того, она еще и прихвастнула, что нарушает карантин.

«В публикации указано, что невзирая на установленные ограничения, женщина продолжает посещать общественные городские места - спортзал, кафе и другие, создавая возможную опасность для жизни и здоровья других граждан», - сообщили в ведомстве.

Следком приступил к проверке, по итогам которой будет дана правовая оценка действиям женщины.