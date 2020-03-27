В Петербурге безработный сломал нос прохожей и отобрал бутылку водки

В Петербурге 45-летний неработающий мужчина захотел выпить и поэтому решился на хулиганский поступок. Как стало известно изданию Что происходит, 28 марта жительница города, работающая бухгалтером в одной из коммерческих фирм, сообщила в полицию об инциденте, который произошел на железнодорожном мосту у дома №15 по улице Днепропетровской. Там незнакомый силой отобрал у нее бутылку водки. При этом преступник угрожал даме ножом. Ограбив гражданку, злоумышленник поспешно скрылся с места происшествия. Через полчаса полиции удалось задержать подозреваемого.

Как выяснилось, из-за бутылки водки уличный хулиган сломал женщине кости носа. Кроме того, пострадавшая получила ушибы и гематомы. Вскоре после случившегося женщине была оказана медицинская помощь.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.