В Петербурге безработный сломал нос прохожей и отобрал бутылку водки

Сегодня, 14:31

Александр Зуев

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В Петербурге безработный сломал нос прохожей и отобрал бутылку водки

В Петербурге 45-летний неработающий мужчина захотел выпить и поэтому решился на хулиганский поступок. Как стало известно изданию Что происходит, 28 марта жительница города, работающая бухгалтером в одной из коммерческих фирм, сообщила в полицию об инциденте, который произошел на железнодорожном мосту у дома №15 по улице  Днепропетровской. Там незнакомый силой отобрал у нее бутылку водки. При этом преступник угрожал даме ножом. Ограбив гражданку, злоумышленник поспешно скрылся с места происшествия. Через полчаса полиции удалось задержать подозреваемого. 

Как выяснилось, из-за бутылки водки уличный хулиган сломал женщине кости носа. Кроме того, пострадавшая получила ушибы и гематомы. Вскоре после случившегося женщине была оказана медицинская помощь. 

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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