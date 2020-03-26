В Башкирии на рынке зараженный коронавирусом мужчина продавал мясо

Сегодня, 19:23

Ольга Громова

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В Башкирии на рынке зараженный коронавирусом мужчина продавал мясо

Житель Челябинской области, зараженный новым коронавирусом, продавал мяса на рынке в Сибае (Башкирия), пишет издание Что происходит. Власти Республики в этой связи просят всех покупателей самоизолироваться и сообщить свои данные.

В ходе проведенного расследования выяснилось, что торговец мяса незадолго до того, как у него был диагностирован коронавирус, ездил за границу. По возвращении в Россию из Дубая он не прибег к самоизоляции, а продолжил работу.

Торговец приехал в Сибай и начал торговать мясом на рынке «Воскресный».

По информации «Башинформ», сейчас мужчина находится в больнице с подтвержденным диагнозом по коронавирусу. А в Минздраве Республики Башкирия принялись разыскивать всех, кто мог контактировать с заразившимся. На рынке «Воскресный» также торговала жена южноуральца.

Министр здравоохранения РБ Максим Забелин призвал жителей Сибая и Баймакского района, которые посещали рынок и покупали мясо, самоизолироваться.

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