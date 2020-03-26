В больнице в Коммунарке умерла госпитализированная с коронавирусом профессор-эпидемиолог Арпик Асратян, пишет Что происходит со ссылкой на газету «Московский комсомолец». По его данным, в последнее время 69-летняя профессор Университета имени Сеченова за границу не выезжала. Нет сведений и о контактах женщины с заболевшими коронавирусом.

69-летняя эпидемиолог была госпитализирована из своей квартиры в Западном округе 23 марта. Врачи сначала доставили ее в больницу №68. Тогда у Асратян была повышенная температура и затрудненное дыхание. Лучше женщине не становилось, только хуже.

В пятницу ее перевезли в Коммунарку, где предварительно у нее подтвердили наличие COVID-19. Стал ли именно коронавирус причиной смерти профессора, сейчас выясняется.

Напомним, вчера в Москве скончался от коронавируса четвертый больной. Утром стало известно о пятой жертве заболевания и первой за пределами столицы - умер 59-летний житель Оренбургской области.