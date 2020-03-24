В аквапарке Благовещенска руку ребенка засосало в трубу

Сегодня, 17:30

Ольга Громова

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В аквапарке Благовещенска руку ребенка засосало в трубу

В аквапарке Благовещенска произошло ЧП - руку юного посетителя засосало в трубу циркуляции воды. О происшествии сообщили в управлении Следственного комитета по Амурской области.

Отмечается, что инцидент произошел 25 марта нынешнего года. 8-летний мальчик вместе с родителями посетил аквапарк. Во время купания ребенка произошел случай, аналогичный тому, что имел место минувшим летом в Турции. Руку ребенка засосало в трубу циркуляции воды. Мальчика с травмами госпитализировали в ближайшую больницу.

В данный момент по факту случившегося проводится проверка. Выясняются обстоятельства инцидента, в том числе степень тяжести вреда здоровью мальчика. Также следователи намерены привлечь к ответственности лиц, которые отвечают за безопасность посетителей аквапарка.

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