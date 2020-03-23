Татьяна Навка рассказала о панике в США в связи с коронавирусом

Сегодня, 21:54

Сергей Кузнецов

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Татьяна Навка рассказала о панике в США в связи с коронавирусом

Жена Дмитрия Пескова Татьяна Навка поделилась с СМИ своим разговором с подругой из США о невообразимой панике, которая воцарилась в США в связи с коронавирусом. Подруге Навки не повезло: она сама заразилась и болеет, но превозмогает болезнь, чтобы сообщить Навке о ситуации.

Подруга, также спортсменка-пловчиха, рассказала, что в США обстановка ужасная, люди паникуют, хватают в магазинах туалетную бумагу, антисептики, и маски в аптеках стали дефицитом, люди боятся появляться на улице. Подруга Навки позитивно оценивает появление Президента Путина в больнице в Коммунарке и желает россиянам не знать об ужасе, с которым она сталкивается в США, а для этого нужно неукоснительно соблюдать все профилактические меры, пишет Millionaire.ru.

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коронавирус Татьяна Навка

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