Татьяна Навка рассказала о панике в США в связи с коронавирусом

Жена Дмитрия Пескова Татьяна Навка поделилась с СМИ своим разговором с подругой из США о невообразимой панике, которая воцарилась в США в связи с коронавирусом. Подруге Навки не повезло: она сама заразилась и болеет, но превозмогает болезнь, чтобы сообщить Навке о ситуации.

Подруга, также спортсменка-пловчиха, рассказала, что в США обстановка ужасная, люди паникуют, хватают в магазинах туалетную бумагу, антисептики, и маски в аптеках стали дефицитом, люди боятся появляться на улице. Подруга Навки позитивно оценивает появление Президента Путина в больнице в Коммунарке и желает россиянам не знать об ужасе, с которым она сталкивается в США, а для этого нужно неукоснительно соблюдать все профилактические меры, пишет Millionaire.ru.