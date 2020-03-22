В Петербурге Следком проверит врача, скрывшую поездку в Таиланд

В Петербурге сотрудники Следственного комитета России организовали доследственную проверку в отношении 32-летней женщины - врача частной клиники. Женщина отдыхала в Таиланде, когда там уже фиксировались случаи заражения коронавирусом. Но, как и главный инфекционист Ставрополья, сей факт от коллег скрыла, а по возвращению в Россию продолжила выходить на работу и принимать больных. О самоизоляции даже не подумала.

В управлении Следкома по Петербургу и Ленобласти сообщили , что врач частной клиники из отдыха в Таиланде вернулась 15 марта. А уже 17-го числа она появилась на своем рабочем месте и как ни в чем ни бывало продолжила принимать больных, даже не думая о том, что может быть носителем коронавируса.

В Следкоме рассматривают произошедшее как намеренное сокрытие информации об обстоятельствах, которые могут представлять опасность для жизни или здоровья людей. Впрочем, проверка еще не завершена. Процессуальное решение в отношении врача будет приниматься по ее завершении.