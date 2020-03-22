Били и сажали на цепь: супруги из Татарстана замучили приемных детей

Суд присяжных в Татарстане вынес приговор семье фермеров, которые взяли на воспитание детей из детдома и устроили им "домашний концлагерь". Оказалось, что одна сирота 9 лет от роду умерла от побоев "родителей".

Фермера отправят в колонию строгого режима на 19 лет, его жену — на 7 лет в колонию общего режима.

Четверых детей до 10 лет фермеры усыновили, чтобы обеспечить себя бесплатной рабочей силой и иметь стабильный доход в виде социальных выплат.

Внешне семья производила впечатление порядочной. К сожалению, регулярно избиваемые дети появлялись в школе с синяками, но это не привлекало внимание учителей, как и их сниженный вес. Оказалось также, что родные дети фермеров систематически унижали приемных. Экспресс-газета приводит подробности унижений: в частности, правдой оказались ранние публикации в СМИ о том, что фермеры сажали детей на цепь в буквальном смысле, а также избивали металлическими палками. Было и некое "изощренное воспитание" в пищевом плане — детей заставляли есть картон.

В 2018 году приемная "мать" ошпарила кипятком девочку, отчего та получила ожоги 20% кожи. Летом того же года одна из девочек, которая не успела вскочить на ноги, отвечая приемному отцу на его вопрос, была избита настолько сильно, что скончалась.

Сейчас детей вернули в родную семью алкоголиков — их матери восстановили родительские права.