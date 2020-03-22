Пожар площадью 1500 квадратных метров потушили под Ростовом

Вчера, 23:09

Сергей Кузнецов

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Пожар площадью 1500 квадратных метров потушили под Ростовом

В Ростове-на-Дону сотрудники МЧС завершили тушение крупного пожара. Горели камышовые плавни на площади полутора тысяч квадратных метров в Аксайском районе. Сигнал о пожаре поступил в МЧС примерно в 3 часа дня. Плавни тушили 23 сотрудника МЧС и восемь пожарных машин. Тушение проходило очень сложно, к 6 вечера удалось потушить только один участок, и только к 8 вечера МЧС-ники полностью ликвидировали возгорание. Пострадавших в результате инцидента нет, передает РИА Новости.

20 марта в Ростовской области возник крупный пожар на рынке "Атлант" в Ростове. Площадь возгорания составила 300 квадратных метров. Таким образом за неделю в Ростовской области случилось уже три крупных пожара. В октябре 2017 года на рынке "Атлант" сгорел крупный торговый павильон, площадь которого составляла 1400 кв.м. Огнем были уничтожены склады бытовой химии и пластиковой посуды, из-за чего поблизости распространялся высокотоксичный дым.

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