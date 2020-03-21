В Краснодарском крае с подозрением на коронавирус госпитализированы 193 человека

По состоянию на утро 23 марта в Краснодарском крае с подозрением на короновирусную инфекцию в больницах находилось 193 человека.

81 человек, как сообщили в Минздраве региона, проходят стационарное лечение.

Всего же под наблюдением врачей на Кубани находятся 1 868 человек. В регионе уже провели 4 730 лабораторных исследований на COVID-19, пять тестов оказались положительными.

В ведомстве рассказали, что один из заразившихся посетил Италию. Это житель Приморско-Ахтарского района. Он сейчас проходит лечение в Краснодарской инфекционной больнице. Еще один пациент изолирован в боксе в Сочи, он прибыл в город-курорт из Армении.

Коронавирус обнаружили у женщины, которая следовала транзитом из Сочи в Москву. В СМИ попала информация, что это дочь миллиардера Александра Чигиринского - Ирина Чигиринская. Она с сестрой возвращалась в Россию из Франции. Сейчас девушка проходит курс лечения в столичной клинике.

Диагностировали COVID-19 у 22-летнего велосипедиста из Чувашии, который мог заразиться во время сборов в Румынии. Еще один мужчина, которому уже 63 года, заразился, когда путешествовал с супругой по Швейцарии.