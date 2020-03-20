В Нижневартовске на свадьбе зарезали жениха

Сегодня, 19:08

Ольга Громова

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В Нижневартовске на свадьбе зарезали жениха

В Нижневартовске, пока свадьба «пела и плясала» в одном из местных кафе, зарезали жениха. О преступлении, совершенном ночью 21 марта, проинформировало управление СКР по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре. 

В ведомстве сообщают, что жестокую расправу над 56-летним женихом в помещении банкетного зала кафе «Летучий голландец» около двух часов ночи учинил 50-летний гость. Он нанес мужчине, сочетавшемуся браком, множественные удары ножом. Раненого жениха быстро доставили в больницу, но люди в белых халатах оказались бессильными - жених скончался в день своей свадьбы.

Подозреваемый задержан, в его отношении возбуждено уголовное дело и решается вопрос о заключении под стражу. 

Мотивы гостя пока неизвестны, следствие узнает о них в ходе допросов.

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