Доверенному лицу кандидата в президенты не поверило следствие

Сегодня, 00:06

Сергей Кузнецов

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Доверенному лицу кандидата в президенты не поверило следствие

В Москве задержаны экс-сотрудники налоговой службы. Один из них активно участвовал в прошедших президентских выборах в качестве доверенного лица одного из кандидатов, также он был главой крупного общественного движения кавказцев.

Бывшие налоговики задержаны по делу о мошенничестве. После задержания и допроса одного из задержанных повезли в изолятор. Но там оказалось, что у подозреваемого инсулинозависимый диабет, поэтому его отправили не в камеру, а в городскую больницу, где его держали два дня. В пятницу Басманный районный суд рассматривал дело.

Обвинение в лице Следственного комитета настаивало на аресте обвиняемых, так как они могут скрыться или оказывать давление на других фигурантов. Адвокаты просили определить более мягкое средство пресечения, указывая на тяжёлое заболевание.

Обвиняемый не признает вину и заявляет, что он уважаемый человек и не собирается пускаться в бега. Судьи приняли решение о домашнем аресте и запрете пользования компьютером и смартфоном, пишет "Коммерсант". Второй обвиняемый определён в СИЗО.

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Федеральная налоговая служба

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