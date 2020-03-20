В Дагестане мужчина избил раввина до смерти

Вчера, 22:01

Сергей Кузнецов

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В Дагестане мужчина избил раввина до смерти

Из-за смерти раввина местной синагоги в Дагестане уголовное дело в отношении местного жителя переквалифицировано на более тяжкую статью. 34-летний безработный обвинялся в причинении вреда здоровью, которое повлекло смерть потерпевшего.

По данным следствия, местный житель был в гостях у раввина дагестанских горских евреев. Между мужчинами возник скандал, переросший в драку. Мужчина нанес удары ногами по голове раввина, от чего спустя несколько дней потерпевший скончался, не приходя в сознание, в реанимации местной больницы. 66-летний равнин получил закрытую черепно-мозговую травму и тяжёлый ушиб мозга, сообщает "Молодежь Дагестана". Обвиняемого заключили под стражу.

Сам обвиняемый объясняет произошедшее личным конфликтом, возникшим из-за того, что раввин пустил пожить в свой дом женщину, которая ушла из дома, а злоумышленник приходился ей братом и пытался вернуть её домой.

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