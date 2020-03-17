В московской больнице скончалась пожилая женщина с коронавирусом

В московской инфекционной больнице №2 от тяжелой пневмонии скончалась пожилая женщина, у которой был диагностирован коронавирус. У пациентки было множество сопутствующих заболеваний, поэтому врачам спасти ее не удалось. Смерть этой больной положила начало статистике по летальным исходам среди заболевших коронавирусом не только в Москве, но и России в целом.
По информации оперативного штаба Москвы по борьбе с коронавирусом, женщине было 79 лет. Вначале ее 13 марта госпитализировали в частную клинику. Однако после того, как тест показал положительный результат на коронавирус, ее перевели в инфекционную больницу № 2.
Отмечается, что у пенсионерки, помимо коронавирусной пневмонии, был целый букет других заболеваний. В частности, она страдала диабетом второго типа, артериальной гипертензией, ишемической болезнью сердца и атеросклерозом. Недавно москвичка перенесла стентирование коронарных артерий.
В оперштабе отчитались, что специалистам удалось отследить весь круг общения умершей от коронавируса пациентки. Ни у кого тяжелых симптомов не наблюдается, но все близкие находятся под пристальным наблюдением.
Столичный градоначальник Сергей Собянин в своем Twitter также подтвердил первую смерть пациентки от коронавируса и выразил соболезнования членам ее семьи.
Напомним, всего в России на данный момент подтверждено 147 случаев заражения.
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