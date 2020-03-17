В московской больнице скончалась пожилая женщина с коронавирусом

В московской инфекционной больнице №2 от тяжелой пневмонии скончалась пожилая женщина, у которой был диагностирован коронавирус. У пациентки было множество сопутствующих заболеваний, поэтому врачам спасти ее не удалось. Смерть этой больной положила начало статистике по летальным исходам среди заболевших коронавирусом не только в Москве, но и России в целом.

По информации оперативного штаба Москвы по борьбе с коронавирусом, женщине было 79 лет. Вначале ее 13 марта госпитализировали в частную клинику. Однако после того, как тест показал положительный результат на коронавирус, ее перевели в инфекционную больницу № 2.

«В связи с усилением дыхательной недостаточности получала комплексную интенсивную терапию. В инфекционной больнице находилась в изолированном боксе. Смерть наступила в результате пневмонии на фоне очень тяжелой сопутствующей патологии», — говорится в сообщении оперштаба.

Отмечается, что у пенсионерки, помимо коронавирусной пневмонии, был целый букет других заболеваний. В частности, она страдала диабетом второго типа, артериальной гипертензией, ишемической болезнью сердца и атеросклерозом. Недавно москвичка перенесла стентирование коронарных артерий.

В оперштабе отчитались, что специалистам удалось отследить весь круг общения умершей от коронавируса пациентки. Ни у кого тяжелых симптомов не наблюдается, но все близкие находятся под пристальным наблюдением.

Столичный градоначальник Сергей Собянин в своем Twitter также подтвердил первую смерть пациентки от коронавируса и выразил соболезнования членам ее семьи.

Напомним, всего в России на данный момент подтверждено 147 случаев заражения.