В Ижевске обнаружились «резиновые квартиры» для первоклассников

В Индустриальном районе Ижевска в однокомнатную квартиру прописались несколько семей. Они пошли на подлог, чтобы зарегистрировать детей в нужную школу. Объявление по возможности фиктивной регистрации было размещено в интернете. Чиновник предлагал родителям первоклассников встретиться в паспортном столе. Несколько семей, пишет "Сусанин", воспользовались объявлением и пришли в паспортный стол с деньгами, которые передали подставному лицу.

Полицейские провели предварительную проверку и выяснили, что на самом деле семьи не проживали и не собирались проживать по данному адресу, и даже не знали, где находится здание, в котором они собирались прописаться.