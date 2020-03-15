В Тамбовской области подтвержден первый случай коронавируса

Сегодня, 22:02

Сергей Кузнецов

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В Тамбовской области подтвержден первый случай коронавируса

Сегодня в Тамбовской области подтверждён первый случай коронавируса. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. За 17 марта в Российской Федерации зарегистрирован 21 случай коронавируса.

Как сообщает Regnum, в Тамбовской области вирус выявлен впервые, а всего за прошедшие сутки подтверждены инфицирования в 15 российских регионах. В данное время под наблюдением врачей находится 114 больных.

Как позже уточнил сайт ПроТамбов, вирус в область "привезла" 27-летняя тамбовчанка, которая недавно побывала в Италии. Сейчас пациентку госпитализировали в изолированный бокс в областной инфекционной больнице. Её состояние оценивается как удовлетворительное. В данное время медики обследуют лиц, близко контактировавших с женщиной, у них отобраны пробы для лабораторного анализа.

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Тамбов коронавирус

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