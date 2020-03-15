За сутки лжеминер Вася «эвакуировал» в Санкт-Петербурге порядка 10 тысяч человек

Школы и вузы Петербурга в связи с пандемией отправляют на карантин, но их упорно продолжают «минировать». К примеру, за прошедшие сутки саперам пришлось осмотреть 871 объект. Взрывчатки найдено не было, но при этом 10 тысяч человек пришлось эвакуировать.

По информации телеканала Piter.TV, ссылающегося на свой источник в правоохранительных органах Северной столицы, письма с угрозами минирования судов, школ, институтов и метро в минувший понедельник разослал некий Василий Бортников.

Саперам из-за действий «лжеминера» довелось осмотреть 871 объект. Всего в поисках принимало участие 418 полицейских. Из-за полученных сигналов о минировании им пришлось эвакуировать 9639 человек. В данный момент решается вопрос о привлечении шутника Василия к уголовной ответственности.