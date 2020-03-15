В Зауралье на карантине 22 человека из-за угрозы коронавируса

В данное время в Курганской области на карантине находится 22 человека, которые прибыли из других стран, небезопасных по коронавирусу. Людей постоянно контролируют медики в домашних условиях.

Эпидемиологи подчеркивают, что все 22 человека сдали анализы, и у всех - негативный результат: коронавирус не обнаружен.

Роспотребнадзор собирает данные о туристах, пересекавших границы, и передаёт эти списки во все регионы. На местах ведомство передаёт в местную поликлинику расписание необходимых мероприятий, и медики отслеживают этих людей на дому, предоставляют всю необходимую информацию, регулярно посещают — каждый день в течении двух недель, пишет УралПолит.ру.

В Курганской инфекционной больнице подчеркивают, что коронавирус менее заразен, чем обычный грипп, а медики обладают схемами симптоматического лечения.