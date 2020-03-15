Военные отремонтируют квартиры в обстрелянном вертолетом доме в Чите

Военные за свой счет отремонтируют квартиры в доме №76 по улице Трактовой в Чите, который случайно был обстрелян из авиапушки вертолета Ми-8. Об этом сообщает издание «Чита.Ру» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Инцидент, напомним, произошел 14 марта. Утром в этот день жильцы дома пожаловались на странный хлопок. На место происшествия выезжали сотрудники МЧС и Росгвардии. И только позже выяснилось, что в стену жилого дома попал снаряд, случайно выпущенный из 23-миллиметровой авиапушки вертолета Ми-8, который находился на техническом обслуживании на территории военного аэродрома.

«Ситуацию контролирует глава Железнодорожного района Алексей Понаморёв. Установлен диалог с военведом, ведутся замеры для замены стеклопакетов. Уже оценены разрушения, оконные проёмы замерены», - уточнили в пресс-службе городской администрации Читы.

Напомним, что при попадании снаряда никто из людей не пострадал. По факту стрельбы проводится проверка.