Военные отремонтируют квартиры в обстрелянном вертолетом доме в Чите

Сегодня, 11:59

Ольга Громова

0

Image 16+
Военные отремонтируют квартиры в обстрелянном вертолетом доме в Чите

Военные за свой счет отремонтируют квартиры в доме №76 по улице Трактовой в Чите, который случайно был обстрелян из авиапушки вертолета Ми-8. Об этом сообщает издание «Чита.Ру» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Инцидент, напомним, произошел 14 марта. Утром в этот день жильцы дома пожаловались на странный хлопок. На место происшествия выезжали сотрудники МЧС и Росгвардии. И только позже выяснилось, что в стену жилого дома попал снаряд, случайно выпущенный из 23-миллиметровой авиапушки вертолета Ми-8, который находился на техническом обслуживании на территории военного аэродрома.

«Ситуацию контролирует глава Железнодорожного района Алексей Понаморёв. Установлен диалог с военведом, ведутся замеры для замены стеклопакетов. Уже оценены разрушения, оконные проёмы замерены», - уточнили в пресс-службе городской администрации Читы.

Напомним, что при попадании снаряда никто из людей не пострадал. По факту стрельбы проводится проверка.

Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Держателя российского воровского общака Каху Гальского отправили на зону

Вчера, 23:52

Москвич добивается компенсации от врачей за ампутированный член

Вчера, 23:47

Неизвестные сообщили о пяти «заминированных» самолетах в России

Вчера, 23:41

В Неманском районе сироте дали жилье без туалета и отопления

Вчера, 23:41

В Кудрово обнаружили радиоактивную свалку

Вчера, 22:08

В Оренбурге мужчина убил и расчленил соседа после застолья

Вчера, 21:37

У умершего в Коммунарке мужчины не обнаружили коронавирус

Вчера, 18:20

В Балашихе педофил надругался над двумя девочками в общежитии

Вчера, 17:27

В Камышине в колонии нашли тело заключенного

Вчера, 17:13

В Улан-Удэ тренер задушил бывшую любовницу на глазах у ее дочери

Вчера, 16:20

В Кемерове водитель-наркоман на иномарке устроил смертельное ДТП

Вчера, 15:29

В Нижнекамске мужчина изнасиловал женщину под балконом

Вчера, 13:59

В Липецкой области женщина убила свою новорожденную дочь и пошла на работу

Вчера, 13:57

В Чите военный вертолет случайно обстрелял жилой дом из авиапушки

15-03-2020, 22:46

Вооруженные мачете преступники ограбили дом футболиста «Тоттенхэма»

15-03-2020, 12:42

В Курске на стоянке гипермаркета загорелся автомобиль

14-03-2020, 21:05

В Саратовской области в реке нашли тело пропавшего 12-летнего Артура Шмыглева

14-03-2020, 20:02

В Твери 13 марта пропали трое подростков

14-03-2020, 18:40

В Минске мужчина получил ожоги головы и рук при взрыве зарядного устройства

14-03-2020, 18:03

Ураган в Москве повалил более 350 деревьев

14-03-2020, 17:24

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров