В Чите военный вертолет случайно обстрелял жилой дом из авиапушки

На военном аэродроме в Забайкалье случайно выстрелили из 23-миллиметровой авиапушки военного вертолета Ми-8. Снаряд пролетел полтора километра и попал в стену жилого дома в Чите. К счастью, никто из жильцов во время инцидента не пострадал.

В Минобороны сообщили, что военный вертолет был на техническом обслуживании. Одиночный непроизвольный выстрел произошел из 23-миллиметровой авиационной пушки за пределами безопасной зоны аэродрома.

Жильцы дома, услышав громкий хлопок, тут же обратились в МЧС. Прибывшие по вызову спасатели выявили повреждение стены на уровне третьего этажа. Взрывом снаряда было повреждено остекление, перекрытие между этажами и балкон.

По факту произошедшего сейчас проводится проверка. Как сообщает РИА Новости, командование воинской части в данный момент работает с местными властями. Вопрос о компенсации нанесенного военными ущерба решается.