Известная спортсменка без водительских прав насмерть сбила на переходе беременную женщину

Чемпионка Украины по прыжкам в высоту Ольга Ладыга стала виновницей ДТП в Николаеве и сбила на пешеходном переходе беременную женщину. От полученных телесных повреждений пострадавшая скончалась, сообщает om1.ru.

По информации СМИ, смертельная авария произошла 13 марта на улице Озерной в Николаеве. 25-летняя спортсменка на автомобиле Mitsubishi Pajero совершила наезд на 32-летнюю женщину, которая находилась на седьмом месяце беременности. Пострадавшая получила многочисленные травмы и умерла еще до приезда бригады медиков. Момент аварии попал в поле зрения видеорегистратора одного из встречных автомобилей - видео опубликовано в сети.

Ольгу Ладыгу задержали. Спортсменка призналась, что села за руль автомобиля, который принадлежит её бойфренду, без водительского удостоверения - его у нее никогда не было. Оседлать внедорожник Ладыга захотела, чтобы прокатиться по вечернему городу.

В ее отношении возбуждено уголовное дело по части второй статьи 286 Уголовного кодекса Украины. Девушке грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет.