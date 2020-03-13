Вооруженные мачете преступники ограбили дом футболиста «Тоттенхэма»

Неизвестные ограбили дом защитника «Тоттенхэма» Яна Вертонгена. Четыре человека, вооруженные мачете и ножами, вломились в помещение, где находились жена и двое детей футболиста.

Инцидент, по данным «Газеты.Ру», произошел 10 марта. Сам бельгиец в это время был на работе. Ограбление случилось во время проведения матча Лиги чемпионов по футболу, в котором английский «Тоттеннхэм» в гостях проиграл германскому «Лейпцигу» со счетом 0:3.

По информации издания, вооруженные грабители не причинили повреждений жене и детям футболиста, они отделались испугом.

Чем конкретно поживились разбойники в доме Яна Вертонгена, не сообщается.

Напомним, футболист выступает за «Тоттенхэм» с 2012 года - в лондонский клуб он перешел с голландского «Аякса». За 8 лет в составе английского клуба бельгиец сыграл уже 311 матчей.

В данный момент в Премьер-Лиге его клуб находится на восьмой позиции. В ЛЧ «Тоттенхэм» выбыл из борьбы на стадии 1/8 финала.