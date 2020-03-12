В Японии арестовали притворившегося зараженным коронавирусом мужчину

Сегодня, 16:27

Ольга Громова

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В Японии арестовали притворившегося зараженным коронавирусом мужчину

Полиция японской префектуры Симанэ арестовала 44-летнего мужчину, который, притворяясь зараженным коронавирусом, парализовал работу местного вокзала и сильно напугал пассажиров.

Безработный пришел на один из железнодорожных вокзалов и принялся кричать, что у него коронавирус. Он просил никого не приближаться к нему ближе, чем на метр, иначе он заразит новым заболеванием. При этом мужчина намеренно кашлял и изъяснялся довольно громко.

В Симанэ не было зафиксировано ни одного случая инфицирования коронавирусом, поэтому такое заявление не на шутку напугало местных жителей. Люди бежали куда подальше от вокзала и «зараженного».

Когда задержанного начали допрашивать, он признался, что это была только шутка. Никакого теста на коронавирус он не проходил, и симптомов заболевания у него нет.

Заметим, что сейчас на территории Японии зафиксировано около 1,4 тысяч случаев заражения коронавирусом. В это число входят также 697 пассажиров и членов экипажа лайнера «Бриллиантовая принцесса».

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