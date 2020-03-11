В Челябинске жестоко убили 46-летнего мужчину, который оказался женщиной

Сегодня, 15:12

Сергей Кузнецов

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В Челябинске жестоко убили 46-летнего мужчину, который оказался женщиной

В Следственном комитете прокомментировали инцидент в общежитии в Челябинске.

Напомним, что 10 февраля жильцы обнаружили убитым в ванной своего 46-летнего соседа. К тому же мужчина оказался женщиной. В общежитии не подозревали, что худощавый мужчина, рядом с которым они прожили много лет - женщина в мужской одежде, пишет "КП в Челябинске".

Следователи рассказали, что расследуют убийство женщины, предварительно в результате бытового конфликта (но не почве ненависти). Сожительница убитой обвиняет соседей: кто-то из них, по словам сожительницы, преднамеренно убил ее подругу, из-за того, что она "не такая, как все".

Убитая работала дворником, после работы таксовала на личном автомобиле. Женщины жили настоящей "семьей", даже носили обручальные кольца. Воспитывали девочку — дочь сестры убитой.

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